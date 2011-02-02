ВР отказалась усилить соцзащиту педагогам

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в статью 57 Закона Украины «Об образовании» (относительно гарантий социальной защиты педагогических и научно-педагогических работников).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 146 из 409 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предлагалось увеличение ежемесячных надбавок педагогическим и научно-педагогическим работникам за выслугу лет, установление минимального размера ежегодной помощи на оздоровление (не менее трех прожиточных минимумов) и увеличение размера ежегодной материальной помощи, которая предоставляется по заявлениям педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных заведений образования (два прожиточных минимума), а также предлагалось расширить круг тех работников, которые могут быть освобождены от оплаты за пользование жильем с отоплением и освещением в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Представители фракции Партии регионов назвали данный законопроект популистским и не имеющим материального обеспечения, поэтому за него не голосовали.