Томенко призывает Кабмин внести новый законопроект о пенсионной реформе

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает правительство внести новый законопроект о пенсионной реформе до проведения парламентских слушаний на эту тему, которые запланированы на 16 февраля.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

Заместитель председателя ВР назвал непонятной ситуацию, сложившуюся с уже поданным в парламент законопроектом «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Он напомнил, что вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что этот документ будет отозван из парламента.

«Для того чтобы дискуссия по этому вопросу была профессиональной и серьезной, сегодня чрезвычайно важно, чтобы правительство пошло на этот шаг – отозвало поданный законопроект, признав, что там много непродуманных и ошибочных идей», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по словам заместителя председателя парламента, на сегодняшний день правительство законопроект о пенсионной реформе не отозвало, а поэтому «логика действий правительства пока непонятна».

Н.ТОМЕНКО отметил, что если правительство предлагает новую систему проведения пенсионной реформы, оно должно действовать так, как это предусмотрено регламентом и действующим законодательством: сначала отозвать уже внесенный законопроект, а уже после того, как он официально отозван, подать новый документ.

В то же время он напомнил, что 16 февраля в Верховной Раде должны состояться парламентские слушания на тему пенсионной реформы. «И если правительство не внесет новый законопроект, то не понятно, что обсуждать на этих слушаниях, поскольку старый законопроект уже раскритикован самим правительством, а нового мы не имеем», - отметил вице-спикер.