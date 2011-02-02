Кабмин образовал оперативный штаб по решению вопросов, связанных с украинцами в Египте

Кабинет министров образовал оперативный штаб по решению вопросов, связанных с пребыванием граждан Украины на территории Арабской Республики Египет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение правительство приняло сегодня на заседании.

Штаб возглавил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, его первым заместителем стал первый заместитель министра иностранных дел, а заместителем – первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций.

Оперативный штаб образован с целью координации действий центральных органов исполнительной власти по проведению мероприятий по минимизации возможных негативных последствий, связанных с пребыванием украинских граждан на территории Египта в феврале 2011 года.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю в результате массовых выступлений оппозиции в Египте и столкновений с полицией около 150 человек погибли, сотни получили ранения.

Оппозиция требует отставки Президента Египта Хосни МУБАРАКА.