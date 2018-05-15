Соцпособия будут выплачивать "условно"?..

Если вы считаете, что самое страшное о своем будущем вы знаете – усиление фискального давления, безудержный рост тарифов и цен, пенсионная реформа, земельные нововведения и жилищные преобразования, то глубоко заблуждаетесь. Удавка от власти будет куда туже. Как заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, в 2011 году на выплату социальной помощи украинцам не хватает 160 млрд. грн.

«Сегодня в стране работает 156 разных льгот, выплат, доплат, социальной помощи и т.д. На этот год для того, чтобы профинансировать эти виды социальной поддержки, нам не хватает 160 млрд. грн.», - сказал он.

По его словам, причиной сложившейся ситуации является то, что ранее принимались решения, необоснованные реальными доходами бюджетов. Такое положение дел спровоцировало массовые иски украинцев в суды: в частности, по итогам 2009 года было зафиксировано более 1 млн. обращений - 800 тыс. исков, которые касаются Пенсионного фонда, и более 200 тыс. в отношении подразделений социальной защиты Минсоцполитики.

Но дальше последовало сенсационное заявление. «Я не уверен, что мы сможем все это выплатить, мы должны четко посмотреть и совершенно четко сказать людям, если мы имеем возможность - мы будем условно платить не 30%, а 20%, но вести разговор будем с людьми честно», - сказал С.Тигипко.

Во многом его заявление не столько откровение, сколько публичное заявление о невозможности изыскать 12-13 млрд. в год на выплаты только "детям войны" (а это менее 250 грн. в месяц на человека!). Оно выглядит, мягко говоря, неубедительным, особенно на фоне баснословных зарплат и пенсий депутатов и отдельных чиновников. Видимо, не стоило в ускоренном режиме принимать госбюджет. Доходная часть государственной казны, которая на этот год определена в размере 281,465 млрд. грн., является нереальной, в чем собственно и признался "социальный" вице-премьер.

Результатом «спешки», а также желания оставаться щедрым в глазах электората, преподнося ему в подарок всевозможную социальную поддержку, не обеспечив ее материально, и стали упомянутые С.Тигипко многочисленные судебные иски “детей войны”, “чернобыльцев”, “афганцев” и прочих категорий граждан. И если вице-премьер озвучил цифру в свыше 1 млн. обращений льготников в суды, то к ней можно добавить иски в Европейский суд по правам человека, только от “чернобыльцев” там их насчитывается около 2 тысяч.

Изощрения власти: лишь бы не платить...

Ситуация с урезанием социальных гарантий тянется не один год. Как рассказал директор программы “Верховенство права” Международного фонда “Возрождение” Роман Романов, в начале декабря 2010 года правозащитники, которые ведут дела "детей войны", направили на имя премьер-министра Николая Азарова письмо с просьбой разобраться в вопросе невыплат “детям войны” надлежащих компенсаций и доплат. К слову, на сегодня официальный ответ от правительства не поступал.

Согласно Закону “О социальной защите детей войны”, который вступил в силу 1 января 2006 года, предусматривается, что статусом “дети войны” наделяются украинцы, которым на время окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. То есть, когда заработал закон, самому молодому “ребенку войны” было не менее 60 лет. Таким гражданам предоставляются определенные льготы, в частности, надбавка к пенсии в размере 30% от минимальной. Но на деле выплачивается раз в пять меньше положенного. Так, если в 2010-м году ежемесячно пенсионер должен был дополнительно получить около 250 гривень (исходя из размера минимальной пенсии), то фактическая выплата составляла чуть более 48 грн. Во исполнение постановления Кабинета Министров «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан» (№ 530 от 28 мая 2008 года) в 2008-2009 годы фактические начисления и выплаты надбавок были в размере от 47 грн. до 49,80 грн. Похожая ситуация перенесена и на 2011 год. Возникает злая мысль о том, что власть хочет "естественным" путем избавиться от ненужных расходов - если четыре года назад, рассчитывая выплаты, ориентировались на цифру 6 млн. "детей войны", то в прошлом году эта цифра сократилась уже до 4,7 млн. Еще этак поволынить - глядишь и некому будет эти деньги выплачивать-то. Злой и горький сарказм...

Председатель местной организации “Комитета избирателей Украины” в г.Северодонецк (Луганская область) Алексей Светиков отмечает, что на сегодня треть всех пенсионеров Украины – «дети войны». Так вот, Пенсионный фонд начисляет им только 10% от 30% надлежащих средств. Оправдательный аргумент ПФ, если вообще таковой имеет право быть, - денег нет…

Льготы “дети войны” отстаивают в судах. Но, несмотря на то, что в большинстве случаев служители Фемиды выносят положительный для истцов вердикт, Пенсионный фонд подает апелляции и кассации, рассказал председатель ОО “Подольская правовая лига” (г.Хмельницкий) Андрей Месяц. Кстати, такие действия называются злоупотреблением права.

Эксперты считают, что подобными действиями государство пытается как можно на дольше отсрочить выполнение решений судов (иногда на годы!), увиливая таким образом от выполнения своих прямых обязанностей.

Между тем, как заявили в одном из столичных управлений Пенсионного фонда, по искам «детей войны», выигравших дело, деньги выплачиваются. Правда, лишь с момента обращения в суд. То есть, бездейственность в отношении нарушителей закона экономит госсредства. Расчет власти верный – в суд пойдут не все.

Не менее болезненным в Украине является вопрос социальной защиты “чернобыльцев”. С начала 2011 года государство не обеспечивает эту статью расходов. По итогам января, сумма недоплат достигла порядка 50 млн. грн., рассказал президент ВОО «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев.

По его словам, «на сегодня в судах находятся порядка 220 тыс. исков от «чернобыльцев» относительно установления статуса, перерасчетов пенсий и т.д. Сейчас процесс подачи исков идет лавинообразно».

Но, как отмечает Ю.Андреев, только каждый десятый иск «чернобыльцев» проходит в Украине все необходимые судебные процедуры и удовлетворяется, «несмотря на то что, все они составлены одинаково». Для получения положительного решения, которое в принципе и не должно быть иным, часто приходится платить. Взятка составляет половину стоимости вопроса. Не редкость, когда процесс рассмотрения иска в суде затягивается в пользу государственных органов. «Есть случаи, когда по пять лет не рассматривались апелляции, подданные госорганами на решение суда в пользу «чернобыльцев», - подчеркнул Ю.Андреев.

Но власть пытается утрясти ситуацию привычными для нее обещаниями. Так, премьер-министр Николай Азаров в ходе заседания Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы заявил, что на социальную защиту и пенсионное обеспечение «чернобыльцев» в текущем году в государственном бюджете предусмотрено 12 млрд. грн. «Мы более 12 млрд. грн. при нашей ограниченной возможности направляем в этом году на социальную защиту и пенсионное обеспечение «чернобыльцев». 12 млрд. грн. для нас - колоссальный ресурс», - сказал Н.Азаров.

Но в ВОО “Союз Чернобыль Украины” свои подсчеты, согласно которым цифра гораздо меньшая - 8 млрд. грн.

"Льготные" перспективы – сокращения, урезания, отмены…

А теперь еще немного о будущем. В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается «урегулировать» социальные выплаты. Так, в проекте закона "О гарантиях исполнения решений суда" (от 14 января т.г.) предусматривается ограничение или отмена льгот для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, «чернобыльцев» всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий граждан. В документе также предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, все будет определяться решениями правительства(!)

Хочется напомнить власти, что согласно Конституции, сокращать социальные гарантии в Украине противозаконно.

Когда С.Тигипко рассказывал о проблемах с соцвыплатами, он пообещал, как это принято в верхах, что решение по данному вопросу в ближайшее время будет принято. И если оно не будет соответствовать Конституции, то те, кто на сегодня являются, согласно юридической терминологии, незащищенными - “чернобыльцы”, “афганцы”, “дети войны”, инвалиды, одинокие матери и многие, многие другие – перейдут в статус "законно незащищенные".

Вся надежда на МВФ?

Нельзя в этой истории не вспомнить МВФ. Кстати, сейчас миссия Фонда как раз работает в Украине. Как рапортует власть, Фонд доволен развитием ситуации в нашей стране – его «рекомендации» выполняются. А он посоветовал: сократить дефицит госбюджета и Нафтогаза, держать определенную планку ВВП, перевести соцвыплаты в разряд индивидуальной помощи, привести тарифы и цены в соответствие с экономически обоснованными, провести налоговую и пенсионную реформы. Сценарий уже разыгрывается - радикально сокращаются государственные выплаты, и не только бюджетной сферы, урезаются пенсии и соцвыплаты и пр., тарифы и цены растут как на дрожжах.

Что с нами делает МВФ? Он учит нас считать деньги. Выгодно ли это для МВФ? Конечно, Фонд - коммерческая организация, которая в принципе обеспечивает поддержание стабильности в мире. С учетом такой нагрузки совершенно понятен урок цивилизации для третьей страны, которой, как не прискорбно, является Украина.

При чем Фонд прекрасно понимает, что наша система социальной защиты неэффективна и дорогостоящая, оставшаяся в наследство от СССР. Сообразить из каких источников может она финансироваться, если бюджет держится только на долгах, заморским экспертам не под силу. Поэтому им, по большому счету, безразлично, как власть выкрутится из создавшегося положения, как и то, что рядовой украинец уже не в состоянии выдерживать подобные нагрузки.

В июле 2010 года правительство Украины заверяло, что неуклонно и добросовестно будет выполнять все обязательства перед МВФ.

"Программа сотрудничества с МВФ, принятая в условиях продолжающегося кризиса украинской экономики, и в условиях существующей нестабильности на мировых рынках, является единственным способом сохранить в нашем государстве необходимый уровень социальной защиты, обеспечить достигнутый действующим правительством уровень зарплат, пенсий, других социальных выплат, а также расширить круг украинских семей, которые могут получить материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг", - подчеркивалось в заявлении Кабмина.

Правительство тогда не сомневалось, что граждане Украины понимают необходимость и неизбежность обязательств, которые вынуждена была взять на себя власть. "Страна, обескровленная популистской политикой предыдущей власти, нуждается в стабильности и реформах, которые выведут Украину на качественно новый уровень жизни. То есть, на европейский уровень доходов, медицинского обеспечения, образования, жилищно-коммунальных услуг, безопасности и тому подобное", - говорилось в заявлении правительства.

Так что не стоит расстраиваться, мы просто выходим на новый уровень развития, все будет хорошо – для тех, кто выживет…

P.S. Переговоры с МВФ продлятся до 11 февраля. Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей Клюев надеется, что в результате переговоров с Фондом удастся избежать необходимости повышения цены на газ для населения на 50% с 1 апреля. Может, руководство страны во время обсуждения тем насущных вспомнит и о критическом невыполнении государством социальных гарантий, а МВФ возьми и согласись смягчить условия «помощи»…

Юлия Главацкая (УНИАН)