Уровень безработицы в Европе не изменился

Брюссель.В декабре 2010 года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с ноябрем, составив 10%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в декабре не изменился по сравнению с ноябрем и составил 9,6%.

В декабре 2010 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Нидерландах (4,3%), Люксембурге (4,9%) и Австрии (5%).

Наибольший уровень безработицы в декабре-2010 наблюдался в Испании (20,2%), Литве и Латвии (по 18,3% в третьем квартале).

По данным Евростата, в целом в декабре не имели работы 15,775 млн. человек в еврозоне и 23,179 млн. – в ЕС-27.

В декабре 2009 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9,9%, в ЕС-27 – 9,5%.

В зону евро до января 2011 года входили 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.