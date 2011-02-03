Отмена социальных льгот отразится на 28,5 млн. украинцев – НФПУ

Отмена социальных льгот отразится приблизительно на 28,5 млн. украинцев.

Об этом говорится в сообщении Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ), переданном агентству УНИАН.

В частности, как отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, комментируя зарегистрированный в парламенте проект закона "О гарантиях исполнения решений суда" (от 14 января т.г.), отмена социальных льгот зацепит 6 наиболее уязвимых соцгрупп – ветеранов труда (приблизительно 4,6 млн. украинцев), ветеранов войны (2,8 млн.), инвалидов (2,6 млн.), «чернобыльцев» (1,9 млн.), детей войны (6,1 млн.) и пенсионеров, которые имеют право на льготный проезд (10,5 млн.). «Это приблизительно 28,5 млн., то есть 62,2% населения Украины», - подсчитал М.ЯКИБЧУК.

По его словам, данный документ является антиконституционным, поскольку в результате его принятия будет нарушена норма о том, что «конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены», а «при принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

Принятие данного закона, по мнению председателя НФПУ, будет способствовать коррупции, манипуляциям электоратом перед выборами и усилению социального напряжения.

НФПУ предлагает отменить рассмотрение проекта закона «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда», а также не допустить ручного назначения размера социальных льгот.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект "О гарантиях исполнения решений суда" (от 14 января т.г.), которым предусматривается ограничение или отмена льгот для ряда граждан-льготников. В документе также предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а определять это правительственными постановлениями.