Тигипко намерен учесть словацкий опыт пенсионной реформы

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО считает чрезвычайно полезным для Украины опыт Словакии по внедрению пенсионной реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом С.ТИГИПКО заявил на брифинге для представителей словацких СМИ во время своего визита в Словацкую Республику.

В ходе визита, целью которого было изучение опыт Словакии в реформировании пенсионной системы, С.ТИГИПКО провел переговоры с вице-премьер-министром, министром финансов Словацкой Республики Иваном МИКЛОШЕМ, который отметил, что Словакия готова оказывать Украине экспертную поддержку в этих вопросах.

Также о готовности оказать экспертную помощь заявили и представители словацких страховых пенсионных фондов

Как сообщал УНИАН, С.ТИГИПКО надеется, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года.

Вместе с тем, он не исключает, что до этого срока проект закона о пенсионной реформе может быть отозван из Верховной Рады для внесения в него изменений.