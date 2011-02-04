В Кременчуге хлеб подорожал на 11-12%

В Кременчуге (Полтавская обл.) стоимость хлеба выросла на 11-12%

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник управления развития торговли Кременчугского горисполкома Людмила ЖОРНЯК.

По ее словам, с сегодняшнего дня Кременчугский хлебокомбинат повысил цены на хлеб.

В частности, белый хлеб подорожает на 25 копеек – до 2,5 грн., а черный – на 48 копеек, до 3,13 грн.

Л.ЖОРНЯК отметила, что причиной повышения цены на хлеб является подорожание электроэнергию и повышение уровня минимальной зарплаты.

«В зависимости от торговой надбавки цены могут быть разными», – сказала Л.ЖОРНЯК.

Мэр Кременчуга Олег БАБАЕВ заявил СМИ, что аналогичное повышение цен через три дня произойдет в Полтаве и Комсомольске.

Справка УНИАН. Кременчугский хлебокомбинат – монополист по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщинском, Кобеляцком районах Полтавской области.