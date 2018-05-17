В декретный отпуск - «за свой счет»…

Вынужденная остановка в небольшом районном центре Украины произвела неизгладимые впечатления. Их значительно больше, чем после просмотра видео-роликов в интернете о событиях в Египте. Причем проблем в местечке, которое находится всего в 70 км от столицы европейского государства - Украины, гораздо больше, чем у мусульман на Ближнем Востоке. Если там цель митингующих – сбросить власть, то у наших, с учетом менталитета, - выжить при ней. А это становится с каждым днем трудней. Причем благодаря «заботе» сверху. И сколько шагов нам осталось до Каира, зависит отнюдь не от рядового украинца…

Опухшая от слез девчонка, как потом выяснилось, - молодая мама, рассказала обо всех бедах, которые свалились на голову с рождением ребенка. История вовсе не сентиментальная. Ее бросил не муж, ее «бросило» государство. Причем оставив в полной безнадеге. И не ее одну, что подтвердило дальнейшее общение. К нашему разговору подключились еще несколько жительниц поселка Б. Как оказалось, горе у них общее. Ни одна не может получить социальную помощь по уходу за ребенком до трех лет. И не потому, что им она не полагается, а потому что все сделано так, чтобы подобных просительниц у государства с дырявым бюджетом и огромнейшим долгом было как можно меньше…

О трогательной заботе нынешней власти мы знаем не понаслышке. Последнее, скорей, касается международных «инвесторов» стратегических идей украинских реформаторов. Они приезжают с проверками выполнения долговых обязательств и тают от рапортов о сокращении дефицита бюджета, снижении уровня инфляции и росте ВВП. Удовлетворив свои амбиции, усмирители нарушителя мирового экономического спокойствия снова дают взаймы. Мы же таем, а вернее сохнем от повышения тарифов и цен, кабальной фискальной политики, которая в принципе напоминает водевильный сюжет – просыпаемся и засыпаем с налоговиком под кроватью, трепещим в преддверии пенсионной реформы, судорожно пересматриваем документы по недвижимости с учетом обещанных Земельного и Жилищного кодексов. Перечислять действия власти, которые, по убеждению правительства, «выведут Украину на качественно новый уровень жизни, то есть, на европейский уровень доходов, медицинского обеспечения, образования, жилищно-коммунальных услуг, безопасности и тому подобное», можно долго.

Но, справедливости ради, нельзя забывать и о хорошем. К примеру, опека семьи, которая реализуется согласно предвыборным обещаниям Президента – провести реформы, которые позволят увеличить количество украинцев до 50 миллионов к 2020 году. Как объяснили гражданам, речь идет, прежде всего, о том, чтобы увеличить продолжительность жизни украинцев, что требует реформ в сфере здравоохранения, но существенным фактором является и повышение рождаемости. Для этого повысятся соцгарантии при рождении ребенка.

Сказано – сделано…

***Помощь при рождении ребенка увеличена до 20 тыс. грн - за первого, 50 тыс. грн - за второго и 100 тыс. грн – за третьего. Подросло соцпособие и по уходу за ребенком до 3 лет - с 1 января 2011 года установлен постоянный (а не ежегодный, как раньше) уровень выплат на ребенка. Сумма привязана к прожиточному минимуму для детей до шести лет к моменту рождения. Закон о госбюджете-2011 предусматривает уровень прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2011 года — 816 грн.; с 1 апреля 2011 года — 832 грн.; с 1 октября 2011 года — 853 грн.; с 1 декабря 2011 года — 870 грн.

Соответственно, помощь на первого ребенка с 1 января с.г. составляет 17 тыс. 952 грн. (на второго – 36 тыс. 720 грн.; на третьего – 73 тыс. 440 грн.), с 1 апреля – на первого ребенка - 18 тыс. 304 грн. (на второго - 37 тыс. 440 грн., на третьего – 74 тыс. 880 грн.); с 1 октября – на первого ребенка – 18 тыс. 766 грн. (на второго – 38 тыс. 385 грн., на третьего – 76 тыс. 770 грн.); с 1 декабря – на первого ребенка – 19 тыс. 140 грн. (на второго – 39 тыс. 150 грн., на третьего – 78 тыс. 300 грн.). Суммы выделяются поэтапно.

Думаю, не стоит большего труда подсчитать масштаб «опеки». Да, сумма незначительная, но и за это спасибо. Конечно, хочется наши верхи попросить поделиться опытом выживания при таких дотациях, но главное не в этом. Как оказалось, эти деньги еще нужно «заслужить».

Как рассказали, вернее, документально подтвердили мои собеседницы, чтобы оформить пособие вдали от столицы, необходимы следующие справки:

копия паспорта, индентификационный код, справка о составе семьи, свидетельство о рождении ребенка, справка с места учебы, справка о доходах за 6 месяцев, справка из центра занятости, из налоговой и удостоверение по чернобыльской классификации. А теперь самое интересное – справка о выпасе скота, справка о наличии земельного пая и земельного участка. Причем чем дальше, тем больше. В сельсовете потребовали генплан дома, в котором прописан, справка о наличии живности – кур, коз, коровы и т.д в личном хозяйстве. Если муж прописан отдельно от жены, к примеру, в доме родителей, то необходимо предъявить генплан и их дома, а также задокументировать наличие живности.

Дойдя до пункта – генплан дома, рыдания начались снова. «А я со свекровью в плохих отношениях, она сказала, что мне его никогда не даст. Что ж я без денег останусь», - сетовала девчонка.

И не стоит иронизировать, что, мол, придумали тут проблему. А она действительно есть. Все льготы в нашей стране предусмотрены для незащищенных слоев населения. А кто у нас в числе незащищенных – жители периферий. Это у них самая высокая зарплата 1 тыс. грн., причем чистых, там конверты не присутствуют. Их заменяет бартер – ты соседу картошку, он тебе – молоко. Да и о зарплате говорить можно с большой натяжкой, работы в селах в основном нет. При этом далеко не каждый может сорваться с места в поисках длинного рубля. А если даже и получилось, то когда рождается ребенок, все возвращается на круги своя. Жизнь в агломерате на съемной квартире да еще с ребенком на руках – крест еще тот. Так почему же именно для такой категории граждан создаются «исключительные» условия, при которых получение копеечной помощи государства становится «розовой» мечтой…

Понятно, что в городе коров на балконах не держат и соответствующие справки не нужны, при этом «горожанку» выручает мама, она везет ей «из далеких сел» домашнее молоко и с ним все остальные прелести погребов. Как же быть с этим? Может власти, прежде чем предоставлять родителям помощь по уходу за ребенком, стоит брать справки и о «благосостоянии» их родственников?..

Кстати, согласно закону, в список документов, необходимых для получения помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, входят:

- заявление, составленное по форме, утвержденной Минтруда;

- копия приказа работодателя (или выписка из приказа) о предоставлении отпуска;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия трудовой книжки лица, который осуществляет уход за ребенком;

- справка с места учебы (дли лиц, которые обучаются);

- справка о том, что выплата материальной помощи по безработице не производится (для лиц, которые состоят на учете в центре занятости);

- копия свидетельства о государственной регистрации (для физических лиц-предпринимателей).

Нет в документе норм о выпасе скота и генпланах домов.

Стоит отметить, что в ноябре 1992 года Верховной Радой был принят Закон "О государственной помощи семьям с детьми", который гарантировал помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в размере 100 % минимальной заработной платы. С тех пор в него вносятся изменения, как свидетельствует жизнь, не в лучшую сторону. И если бы соцвыплаты только сокращали… Людей ставят в такие рамки, что и выплаты, по большому счету, можно не осуществлять, причем «по собственному желанию» просителей.

О критической ситуации заявляет и оппозиция. В пресс-службе партии «БЮТ-Батькивщина» утверждают, что украинцам уже почти месяц не выплачивают ни больничных, ни пособия в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком. Объяснение напрашивается вполне логичное – в бюджете денег нет и не будет, а договоренности с МВФ подразумевается адресная помощь, но никак не ныне действующая. А пока схема будет разработана – придется «потерпеть»…

Остается одно – суд. Я обратилась к юристу поселка Б. Обрисовала вкратце ситуацию якобы со мной случившуюся и получила консультацию - если вы так и не смогли выбить полагающееся вам пособие по уходу за ребенком и решились обратиться к служителям Фемиды, то сначала нужно подать заявление в органы социальной защиты с просьбой сделать перерасчет пособия. Их отказ будет основанием для обращения в суд. Также возьмите у них справку о размерах выплаченных пособий. Для составления иска в суд нужен отказ совбеза, справки о выплаченных пособиях, свидетельство о рождении и желательно, но не обязательно, справка о том, что ребенок проживает вместе с вами.

О беседе с юристом я рассказала ожидавшим меня молодым мамам, но реакция была следующей: судиться с государством – себе дороже. Похоже, девчонки правы…

Елена Быстрицкая (УНИАН)