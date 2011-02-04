Политолог: в Украине на сегодня нет предпосылок для «социального взрыва»

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что на сегодня в Украине нет предпосылок для «социального взрыва».

Об этом он сказал на заседании Клуба политологов Украины на тему:» Возможны ли в Украине тунисский и египетский сценарии социальных потрясений?».

«Если говорить о том, можно ли ожидать какого-то «взрыва», то, на мой взгляд, пока прямых предпосылок нет»,- сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время он отметил, что ситуация довольно напряженная.

«По данным социологических исследований и своих субъективных ощущений назвал бы ситуацию напряженной. Достаточно велико число людей, которые критично оценивают социально-экономическую ситуацию. Градус политического напряжения, если судить по публикациям в СМИ растет, эмоции усиливаются», - сказал он.

По мнению политолога, существует ряд факторов, которые препятствуют «социальному взрыву», в частности отсутствие объединенной оппозиции.

«В обществе настроения политической апатии и недоверия. Политическая апатия сейчас является главным тормозом в развитии возможных революционных настроений»,- сказал В.ФЕСЕНКО.

Политолог считает, что из событий в Тунисе и Египте украинской власти нужно делать выводы, поскольку «есть очень много схожего и поучительного».

«В нынешней ситуации украинским властям нужно думать о том, что, даже если реформы будут успешными, чтобы не возникало новых и более серьезных социальных диспропорций в рамках этих реформ. Будут диспропорции, будет ощущение социальной несправедливости, возможен новый социальный и политический взрыв»,- сказал В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, он считает, что нельзя допускать политической и экономической монополизации, т. к. она может стать предпосылкой для будущего взрыва. «Власть должна быть чувствительной к общественному настроению, быть открытой, использовать инструментарий общественного диалога. Если этого не будет, взрыв возможен»,- добавил он.