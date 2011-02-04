Независимые профсоюзы подготовят альтернативную пенсионную реформу

В Киеве состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке альтернативной пенсионной реформы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ).

Заседание группы состоялось по результатам общественного обсуждения пенсионной реформы в 18 регионах Украины. В рабочую группу вошли: Мирослав ЯКИБЧУК, Григорий КАБАНЧЕНКО (НФПУ), Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (Союз женщин Украины «За будущее детей»), Петр ЦИБЕНКО (Совет организации ветеранов Украины), Петр ПЕТРИЧЕНКО (Национальная конфедерация профсоюзов Украины), Александр ЛАЛАК (Независимый профсоюз военнослужащих Украины), Владимир ШУБА (Комитет по защите прав военнослужащих и работников МВД и СБ Украины), а также профсоюзные объединения предпринимателей и ветеранские организации силовых структур.

«Альтернативная пенсионная реформа будет иметь принципиально другую философию, чем та, которую предлагает правительство. Ведь основная и единственная идея власти – это в первую очередь сократить бюджетные расходы. Мы же предлагаем борьбу с причинами, а не следствиями сегодняшнего беспорядка в пенсионном обеспечении. В нашем законопроекте будут четкие механизмы, направленные на повышение заработной платы, создание новых рабочих мест и легализацию зарплат. Все это будет работать на наполнение пенсионных фондов, а не их сокращение, как это предлагает власть», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Кроме того, члены рабочей группы предлагают внедрение накопительной системы, которая бы защищала взносы граждан, поскольку, по мнению участников группы, правительственный проект не объясняет что произойдет с накопленными пенсионными фондами через 7-10 лет, тогда как годовая инфляция в Украине составляет в среднем около 10%.

Вместе с тем, в профсоюзах подчеркивают, что несколько дней назад члены рабочей группы внесли свои предложения в правительственный законопроект, и в том случае, если правительство учтет их, они согласны будут присоединиться к доработке правительственного варианта законопроекта.

Как сообщалось, по инициативе НФПУ в 18 регионах Украины состоялось общественное обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством. По результатам слушаний участники приняли резолюцию, в которой выдвинули к правительству и Верховной Раде несколько требований. В частности, изъять из закона все статьи, связанные с повышением пенсионного возраста, а также немедленно взяться за разработку и реализацию государственных программ относительно повышения продолжительности жизни человека, увеличения зарплаты и внедрения трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что не исключает, что проект закона относительно проведения в Украине пенсионной реформы может быть отозван из Верховной Рады для внесения изменений в него.

С.ТИГИПКО отметил, что в рамках первого этапа общественного обсуждения, которое началось 21 декабря 2010 года, во всех областях Украины состоялись региональные совещания по вопросам информирования общества относительно ключевых аспектов реформы.

По его словам, 1 февраля в Киеве правительство начало второй этап обсуждения пенсионной реформы с проведения учебного семинара для представителей региональных средств массовой информации.