Минсоцполитики разъяснило сроки выплаты зарплаты

Министерство социальной политики разъяснило сроки выплаты заработной платы работникам: за первую половину месяца (15 календарных дней) - в период с 16 по 22 число, за вторую половину месяца – с 1 по 7 число.

Об этом говорится в письме министерства от 9 декабря 2010 года № 912/13/155-10, текстом которого располагает УНИАН.

В письме отмечается, что конкретные сроки выплаты зарплаты предприятия устанавливают самостоятельно в коллективном договоре или в ином нормативном акте работодателя. Если же зарплата выплачивается только раз в месяц, то это является нарушением, за которое возможно привлечение к ответственности.

Справка УНИАН. В октябре 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №2559–VІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы».

Данным законом изложена в новой редакции статья 115 Кодекса законов о труде Украины. Предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, который не превышает шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней по истечении периода, за который осуществляется выплата".