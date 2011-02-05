Повышение пенсионного возраста должно быть добровольным - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что повышение пенсионного возраста должно быть добровольным.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на первом Национальном телеканале в пятницу вечером.

«Если мы речь ведем о повышении пенсионного возраста, то я считаю, надо предложить добровольно: хочет человек работать больше 55 лет. Сколько процентов он к пенсии получит?», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, не обязательно заставлять всех, а нужно идти на диалог, и тогда большинство людей будут воспринимать политику власти.

По убеждению В.ЛИТВИНА, надо выйти "на нулевой вариант", отбросить взаимные обвинения и положить начало постоянному круглому столу для решения ключевых задач, в первую очередь в экономической сфере. "В частности, в социальной сфере. И исключительно пенсионное законодательство – оно должно быть естественным для людей», - отметил В.ЛИТВИН.