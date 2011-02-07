Донецкий губернатор: пенсионеры должны переселяться из больших квартир в «малогабаритное жилье»

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК считает, что государство должно переселять одиноких пенсионеров из больших квартир в «малогабаритное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя предложения коммунальных служб области пенсионерам отдавать государству свои квартиры и получать взамен жилье с меньшей площадью.

А.БЛИЗНЮК уверен, что таким образом государство должно стимулировать граждан сокращать свои расходы на оплату коммунальных платежей.

«Вот живет женщина одна в трехкомнатной квартире, она имеет льготы. Вы не забывайте, что кроме субсидий, есть еще льготы… И до тех пор, пока ей будет выгодно ни за что не платить и жить в трехкомнатной квартире, она там будет жить. А как только она почувствует, что ей нужно платить за трехкомнатную определенную сумму, а за однокомнатную - в три раза меньше, она поймет, что лучше ей не занимать деньги или на кого-то обижаться. Тогда появятся стимулы для таких людей. А пока есть стимул только один: живи, а государство за тебя заплатит», - отметил А.БЛИЗНЮК.

Он также подчеркнул, что пока нет государственной системы обмена жилья, но она должна быть создана.

«Государство должно подготовить соответствующие малогабаритные (квартиры), где люди смогут общаться, иметь прачечную, парикмахерскую и прочие услуги. Это большая работа», - сказал А.БЛИЗНЮК.