Тигипко: Украина заинтересована опытом Словакии в проведении пенсионной реформы

Вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что Украина заинтересована в консультациях словацких экспертов относительно проведения пенсионной реформы, изменения трудового законодательства, налаживания системы социальных льгот, решения проблемы трудовых мигрантов.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, который на днях осуществил рабочий визит в Словацкую Республику.

“Словакия раньше Украины начала системные социально-экономические преобразования, поэтому ее опыт в этих сферах для нас особенно ценен”, - отметил он.

В пресс-службе сообщили, что одним из результатов встреч С.ТИГИПКО со словацкими правительственными чиновниками стали договоренности о создании словацкой стороной экспертной группы в составе представителей Минтруда, Минфина, Нацбанка и неправительственных организаций. Эта группа будет готова в ближайшее время посетить Украину и дать украинской стороне экспертные консультации.

«Мы внимательно наблюдаем за ходом и результатами реформ социальной сферы в Словакии. В частности, очень ценным для Украины может стать словацкий опыт борьбы с теневыми зарплатами и нелегальным трудоустройством», - отметил вице-премьер.