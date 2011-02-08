17,5 тыс. украинцев подали документы на трудоустройство в Италии

17 тыс. 424 украинца подали документы на трудоустройство в Италии в рамках "Decreto Flussi" - 2010.

Об этом сообщает сайт Христианского Общества украинцев в Италии "Украинцы в Италии".

При этом в сообщении отмечается, что лишь каждый десятый имеет шанс легализоваться.

Регистрация работодателей длилась с 17 декабря, а подача уже заполненных запросов происходила в зависимости от категории и национальности рабочего - 31 января и 2-3 февраля.

Всего за 3 дня, отведенных на эту процедуру, было подано 392 тыс. 677 запросов при общей установленной квоте около 100 000 человек.

Для выходцев из Украины в рамках этой квоты было отведено лишь 1800 мест.

Сайт отмечает, что большинство украинцев в Италии работают по уходу за больными и домохозяйками, но они не имели права подавать документы на эту категорию работников. Зато на трудоустройство граждан Китая в сфере домашнего труда подано 32 тыс. 598 запросов. "Хотя общеизвестно, что китайцы в Италии работают в торговле и на производствах, и отнюдь не ухаживают за больными", - говорится в сообщении.

Декрет об урегулировании трудовых потоков является практически единственной возможностью легализоваться для иностранцев, которые уже работают в Италии нелегально.