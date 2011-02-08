Литвин инициирует разработку Чернобыльского кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН инициирует разработку и принятие Чернобыльского кодекса.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Новоград-Волынском во время рабочей поездки по Житомирской области, комментируя по просьбе УНИАН ситуацию со значительной задолженностью государства перед чернобыльцами.

По словам председателя ВР, этот вопрос неэффективно решается на правительственном уровне с 1996 года. "Давайте начнем с того, что с 1996 года решением многих Кабинетов министров регулируются выплаты чернобыльцам. Не от минимальной зарплаты, а просто устанавливают абсолютную сумму, которую есть экономическая возможность выплатить, однако этого явно недостаточно", - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что это - только первая проблема. "Вторая - это запутанность нашего законодательства, которое не отвечает существующим реалиям. Если говорить о целесообразности пересмотра на государственном уровне статуса зон радиоактивного загрязнения, то здесь нужно провести опросы людей, проживающих на территориях, которые считаются загрязненными, для того чтобы была возможность развивать эти районы, потому что там – не жизнь, а резервация. Давайте называть вещи своими именами", - сказал председатель ВР.

По убеждению В.ЛИТВИНА, «украинцы как скромные люди перестали напоминать мировому содружеству о его обязательстве перед Украиной по поводу Чернобыля». «Авария на ЧАЭС - это не только житомирская беда, это планетарная беда. Когда считали деньги, которые были потрачены на ликвидацию аварии и на реализацию решений после аварии, то на момент закрытия станции эта сумма составляла 100 млрд. долларов. Но тогда был еще СССР, и эту проблему решал, по сути, весь мир, а сейчас решение этой проблемы переложили на плечи наших граждан», - сказал спикер.

По словам В.ЛИТВИНА, украинские политики должны думать над тем, как нужно использовать чернобыльские территории.

Он также отметил, что общественности следует более настойчиво говорить о том, что на ЧАЭС должны работать не только лаборатории. «Я думаю, что никто из нас не будет спокойно спать и сегодня, и завтра, если не будет вынуто из-под реактора то, что осталось там от ядерного топлива. Можно строить новые саркофаги, однако не следует забывать о том, как защитить воду. Это очень важный вопрос», - убежден В.ЛИТВИН.

«На 1 млрд. 200 млн. грн. находится чернобыльских исков в судах разных уровней», - сказал председатель Верховной Рады. «Нам в Украине срочно нужно принять для урегулирования всех этих проблемных вопросов Чернобыльский кодекс», - считает он.