Между Украиной и Израилем с сегодняшнего дня вступает в силу безвизовый режим

С 9 февраля вступает в силу подписанное 21 июля 2010 года соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем.

Отныне граждане Украины и Израиля смогут посещать страны без виз на период, не превышающий 90 дней, на протяжении 180 дней.

Израильские власти рассчитывают, что такой шаг увеличит в 2011 году количество украинских туристов на 40% - до 140 тысяч чел. - и принесет в экономику около 100 млн. долларов.

В Киеве также приветствуют отмену визового режима и тоже надеются на увеличение потока туристов и инвестиций.

На торжественное введение безвизового режима прибудут министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ и делегация Израиля: представители израильских государственных органов, деловых кругов и туроператоров.

На протяжении 9-10 февраля С.МИСЕЖНИКОВ планирует встретиться с вице-премьер-министром Украины Виктором ТИХОНОВЫМ и министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.