Кабмин выделил 550 тыс. грн. для лечения за границей Богдана Ступки

Кабинет министров Украины выделил 550 тыс. грн. на лечение за рубежом народного артиста Украины, народного артиста СССР Богдана СТУПКИ.

Соответствующее распоряжение от 7 февраля № 85 обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин разрешил Министерству здравоохранения осуществить во внеочередном порядке расходы за счет бюджетной программы “Лечения граждан Украины за рубежом” в связи с необходимостью оказания Б.СТУПКИ медицинской неотложной помощи.

Кроме того, Министерству финансов во время подготовки предложений по внесению изменений в Закону “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” поручено предусмотреть увеличение бюджетных назначений на 550 тыс. грн.