Азаров заявляет о повышении стипендий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о повышении на протяжении 2011 года стипендий для студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

Он сообщил, что сейчас происходит процесс повышения стипендий ученикам профессионально-технических училищ и студентам высших учебных заведений, в частности ученикам ПТУ стипендия будет повышена до 280 грн., а за год надбавка к стипендии будет составлять 300 грн.

«То есть, выходит эдакая тринадцатая стипендия по аналогии с тринадцатой зарплатой. Повышение происходит для всех студентов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он заметил, что для студентов вузов І и ІІ уровней аккредитации стипендия повысится до 560 грн. и за год будет составлять дополнительно около 600 грн. Для студентов вузов ІІІ и ІV уровней аккредитации стипендия повысится до 742 грн., а надбавка за год - около 800 грн.

Кроме того, по словам премьер-министра, возрастет стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, для учеников ПТУ этой категории стипендия повысится до 766 грн., а для студентов вузов - до 1450 грн.