Кабмин освободил от НДС операции по обеспечению инвалидов средствами реабилитации

Кабинет Министров Украины освободил от взимания налога на добавленную стоимость (НДС) операции по ремонту и доставке технических и других средств реабилитации (кроме автомобилей) для инвалидов и других льготных категорий населения, а также операции по снабжению комплектующими и полуфабрикатами для изготовления данной продукции.

Соответствующее постановление №79 от 2 февраля т.г. размещено на сайте правительства.

Постановление принято для реализации норм Налогового кодекса.