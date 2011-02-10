В Херсоне противники пенсионной реформы встречали Януковича пикетом

В Херсоне противники пенсионной реформы встречали Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА пикетом.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 человек ожидали прибытия Президента в облгосадминистрации, где прошло расширенное заседание Регионального комитета по экономическим реформам.

Пикетчики держали плакаты: «Реформы в интересах народа, а не олигархов», «Нет пенсионной реформе Азарова!», «Остановим пенсионный геноцид народа!» и другие. Они сообщили журналистам, что большинство из них – бывшие и нынешние работники Херсонского машиностроительного завода, Херсонского хлопчатобумажного завода и других предприятий областного центра.

Работники Государственной службы охраны не пустили к протестующим тех журналистов, которые были аккредитованны на мероприятия с участием В.ЯНУКОВИЧА, сославшись на аспекты безопасности Президента.

Пикетчиков плотно окружали работники милиции и спецслужб.