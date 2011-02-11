Средняя зарплата в Польше выросла до 1,1 тыс. долларов

Варшава.Реальная средняя заработная плата в Польше в 2010 году выросла на 1,5% и составила 3,2 тыс. злотых (1 долл.=2,9 злот.).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает Главное управление статистики (GUS).

Согласно сообщению, зарплата в четвертом квартале 2010 года составила 3,4 тыс. злотых, что на 6% выше, чем в последнем квартале 2009 года, и на 7,3% больше, чем кварталом ранее.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Польше в секторе предприятий зарплата составила 3,85 тыс. злотых, что на более чем 5% больше в годовом выражении и на 9% в месячном.