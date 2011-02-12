В Донецкой области на одно рабочее место претендуют почти 10 безработных

В Донецкой области на одно рабочее место претендуют почти десять зарегистрированных незанятых граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные областного центра занятости.

Так, по состоянию на начало февраля 2011 года на учете в центрах занятости Донецкой области находились 34,7 тыс. незанятых граждан.

В то же время численность зарегистрированных вакансий на этот период времени составила около 3,6 тыс., в том числе: для рабочих – 2,1 тыс., для служащих – 1,1 тыс., и 435 - вакансии для лиц, которые не имеют специальной подготовки.

Таким образом, нагрузка на одно свободное рабочее место – вакансию составила почти 10 человек.

Самыми популярными профессиями, которые сегодня имеют спрос, являются профессии высококвалифицированных рабочих – слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, проходчиков, горняков, продавцов. Существует спрос на специалистов с высоким уровнем квалификации, врачей, бухгалтеров, с соответствующим опытом работы.

В областном центре занятости также констатировали, что численность граждан, трудоустроенных по направлению службы занятости в январе 2011 года, составляла 3 тыс. 421 человек.