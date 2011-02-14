В Египте распущен парламент и отменена Конституция

Высший совет вооруженных сил Египта отменил действие конституции в стране и распустил обе палаты парламента - Народное собрание и Консультативный совет.

Соответствующее заявление, как сообщает AFP, сделано в эфире государственного телевидения.

Временное военное руководство также установило срок в шесть месяцев для подготовки к выборам. В течение этого срока в стране будет действовать переходное правительство.

"Отменяется действие положений конституции. Высший совет вооруженных сил Египта временно берет на себя управление страной на период шесть месяцев или до выборов Народного собрания и Консультативного совета", - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, президент Хосни МУБАРАК, правивший Египтом 30 лет, в минувшую пятницу подал в отставку с поста главы государства после 18 дней народных волнений.

Его уходу предшествовала деградация экономической и социальной ситуации, обвал в системе внутренней безопасности страны.

Президент передал власть Высшему совету вооруженных сил Египта, который возглавляет министр обороны Хусейну ТАНТАВИ.