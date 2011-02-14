В Бахрейне произошли столкновения протестующих с полицией
09:09, 14 февраля 2011Соцполитика
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В Бахрейне во время столкновения между полицией и группой протестующих в шиитском селе Карзакан получил огнестрельное ранение двадцатиоднолетний местный житель. Еще несколько человек получили легкие телесные повреждения, сообщает Радио “Свобода”.
Столкновение произошло накануне ожидающихся сегодня в Бахрейне акций "День гнева" с требованием проведения реформ и предоставления больших свобод.
Ожидается, что эти акции будут подобны демонстрациям, которые последние недели сотрясают ряд стран Ближнего Востока.
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