В Алжире и Йемене прошли акции протеста

В Алжире и Йемене вчера прошли антиправительственные акции протеста, сообщает Би-Би-Си.

В столицах обоих стран произошли столкновения между участниками митингов и полицией.

Демонстранты заполнили улицы города Алжир, где для охраны порядка и предотвращения столкновений было мобилизовано порядка 20 тысяч полицейских.

По официальным данным, в оппозиционном марше приняли участие около полутора тысяч человек, но его организаторы утверждают, что эта цифра сильно занижена. По их мнению, протестующих было не менее 10 тысяч.

Местные правозащитники сообщают о задержании более чем 400 демонстрантов. Среди арестованных есть женщины и представители иностранных СМИ.

Участники акций протеста вышли на улицы с требованиями об отставке Президента страны Абдельазиза БУТЕФЛИКА.

Кроме того, организаторы акции потребовали отменить введенный в 1992 году режим чрезвычайного положения, освободить оппозиционеров, задержанных в ходе январских выступлений, и дать возможность всем политическим партиям в равной мере возможность выступить по телевидению.

Подобная ситуация складывается и в Йемене. В субботу в Сане были отмечены стычки между представителями оппозиции и сторонниками Президента Али Абдуллы САЛЕХА. Группа сторонников правительства, вооруженная ножами и палками, разогнала группу демонстрантов численностью в 300 человек, сообщает информационное агентство Рейтер. Всего в акциях протеста в Йемене приняло участие несколько тысяч человек.

По сообщениям иностранных СМИ, некоторые участники акций протеста были избиты полицейскими. Судя по содержанию оппозиционных лозунгов, многих активистов вдохновили народные выступления в Египте и Тунисе.

Согласно сообщению, после "жасминовой революции" в Тунисе акции протеста в Йемене происходят регулярно с требованием отставки президента страны А.САЛЕХА, который находится у власти уже более 30 лет.