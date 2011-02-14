Парламент 16 февраля проведет слушания по пенсионной реформе
12:00, 14 февраля 2011Соцполитика
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В среду, 16 февраля, в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания на тему: «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и голов комитетов парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
Он отметил, что эти слушания начнутся в 15.00.
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