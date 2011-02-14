Налоговая льгота применяется для лиц с зарплатой не более 1320 грн. - ГНСУ

С 1 января 2011 года налогоплательщики-физические лица, кроме государственных служащих, размер заработной платы которых не превышает 1320 грн., могут воспользоваться налоговой социальной льготой.

Об этом говорится в соответствующем разъяснении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном УНИАН.

Размер заработной платы налогоплательщика не должен превышать размер месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн. (в 2011 году это 1320 грн.).

Налоговая социальная льгота применяется к начисленной налогоплательщику месячной заработной плате только по одному месту ее выплаты. Чтобы получить льготу, плательщик должен подать своему работодателю заявление на ее получение.

Налоговая социальная льгота для госслужащих, согласно Налоговому кодексу (НК), начисляется без подачи соответствующих заявлений, но с предоставлением подтверждающих документов для установления размера льготы.

В соответствии с НК, до 31 декабря 2014 года налоговая социальная льгота предоставляется в размере 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного на 1 января отчетного года, – для любого плательщика налога. Таким образом, в 2011 году налоговая социальная льгота будет составлять 470,5 грн.

В НК расширено право на налоговую социальную льготу налогоплательщиков, которые содержат детей. На 100-процентный размер этой льготы имеют право плательщики налога (как отец, так и иметь), которые имеют двух и больше детей до 18 лет, – в расчете на каждого ребенка.

Дополнительно на налоговую социальную льготу в размере 150% суммы льготы имеют право плательщики, которые содержат ребенка-инвалида, – в расчете на каждого ребенка до 18 лет.

Если налогоплательщик имеет право на применение льготы на двух и больше основаниях, применяется одна льгота, которая предусматривает ее наибольший размер, кроме случая, когда лицо содержит двух и больше детей, один (или несколько) из которых является ребенком-инвалидом. В таком случае оба родителя имеют право на применение двух льгот: по 100% на каждого из детей до 18 лет, которые не являются инвалидами, и дополнительно 150% на каждого ребенка-инвалида.

Также право на льготу имеет одинокая мать (отец, опекуны, попечители) – по 150% на каждого ребенка (даже одного) до 18 лет.

Напомним, с января 2011 года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок предоставления документов для применения налоговой социальной льготы.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 29 декабря 2010 года №1227.