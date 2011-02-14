ВБ: реализации пенсионной реформы должно предшествовать сбалансирование бюджета ПФ

Реализации пенсионной реформы в Украине должно предшествовать сбалансирование бюджета Пенсионного фонда (ПФ).

Такое мнение высказал директор Всемирного банка (ВБ) в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР, говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте украинского правительства.

По его словам, введение второго уровня пенсионной системы, в пределах которого работающие платят взносы на персональные накопительные счета и из них в дальнейшем получают пенсию пропорционально сделанным взносам, создаст стимулы для более честной отчетности о зарплатах и улучшит дисциплину уплаты взносов. Это может стать реальностью, но только при условиях, что плательщики взносов будут уверены в том, что их накоплениям ничего не угрожает и они инвестированы должным образом. Это, в свою очередь, требует создания надлежащих институционных предпосылок и функционирующих рынков капитала.

В то же время, отметил М.РАЙЗЕР, опыт внедрения многоуровневых пенсионных систем в мире свидетельствует о существовании значительных рисков, связанных с преждевременным внедрением обязательных накопительных пенсионных схем. «Впрочем, какой бы ни была перспектива следующего этапа пенсионной реформы, без первых шагов, направленных на сбалансирование бюджета Пенсионного фонда, ни одна реформа не может быть успешной», - сказал он.

ВБ отмечает, что сегодня не существует альтернативы мерам, которые предлагает правительство в сфере пенсионного обеспечения. Они закладывают фундамент для пенсионной системы, что позволит выплачивать пенсии не только нынешним, но и будущим пенсионерам.