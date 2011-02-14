В Донецке жены шахтеров заблокировали вход в ОГА, требуя повысить соцстандарты

Сегодня в Донецке более 50 жен шахтеров из г. Шахтерск провели пикет у облгосадминистрации, а затем заблокировали вход в здание, требуя от властей повышения социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие держали в руках транспаранты «Нет подорожанию без повышения соцстандартов!», «Требуем отдать бытовой уголь за 2010 год!», «Требуем повышения тарифных ставок для наших мужей!», «Требуем убрать копанки, они разъедают наш Донбасс!», «Требуем работы для молодежи!» и другие.

Как заявила организатор акции председатель общественной организации «Жены шахтеров» Галина ЛЕБЕДЕВА, женщины приехали в Донецк, чтобы требовать от власти повышения «уже с февраля тарифных ставок для наших мужей-шахтеров и для всей Украины».

«Потому что коммунальные тарифы выросли в несколько раз, все дорожает, еда становится роскошью. Прежде чем что-то повышать, нужно людям повысить зарплаты, пенсии», - сказала Г.ЛЕБЕДЕВА.

Она отметила, что местная власть не хочет и слышать их требования. «Нас вообще не пускали в Донецк, не хотели, чтобы мы ехали. Препоны ставили все - от милиции до городского председателя, чтобы только мы не ехали», - добавила она.

Г.ЛЕБЕДЕВА высказала уверенность, что до Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не доходит информация о плачевном состоянии шахтерских семей.

«Мы Президенту верим, но он не знает, что у нас в Шахтерске творится. Если бы он узнал, во что превратили наш Донбасс, он, наверное, с власти шкуру бы снял», - отметила она.

При этом она посетовала, что ее запросы на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ, председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО не влияют на ситуацию.

«Шахтерский профсоюз у нас карманный, потому что его председатель ТУРМАНОВ (председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор ТУРМАНОВ - УНИАН) сидит на двух стульях – в профсоюзе и Партии регионов. Ему наши проблемы невыгодны», - продолжила Г.ЛЕБЕДЕВА.

Она также возмущена, что во главе угольной промышленности Украины поставлены «бывшие клерки, не знающие ситуации на шахтах».

Г.ЛЕБЕДЕВА также возмущенно рассказала, что в Шахтерском районе продолжается безнаказанная разработка нелегальных угольных копанок, которые разрастаются до масштабов карьеров.

«Нам бытового угля не дают, а городской голова предлагает покупать уголь по 600 грн. за тонну с копанок. Все, кто устроил копанки, – это бандиты, которые стали депутатами. Копают не боясь, при попустительстве милиции, прокуратуры…», - констатировала Г.ЛЕБЕДЕВА.

Она также показала список из 8 требований к председателю облгосадминистрации Анатолию БЛИЗНЮКУ, в числе которых - повысить тарифные ставки угольщикам, пересмотреть неправильно начисленные пенсии шахтерам, остановить рост стоимости коммунальных услуг без повышения зарплат и пенсий и др.

После завершения пикета, не дождавшись никого из чиновников, женщины заблокировали вход в облгосадминистрацию. Только после этого к ним вышел начальник Главного управления промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации Владимир ИШКОВ. Он принял письменные требования от женщин и пообещал передать их губернатору области Анатолию БЛИЗНЮКУ, который находится в командировке в Киеве.