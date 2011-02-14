Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен с начала 2013 года

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен с начала 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Мы договорились о главном, что накопительный этап пенсионной реформы, и расчеты уже подтвердили это, позволяет нам в законопроекте написать – с 1 января 2013 года. То есть, с 1 января 2013 года сможет заработать механизм накопительной системы персонифицированных счетов», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в течение 2011 и 2012 годов будет наведен порядок в солидарной системе пенсионного обеспечения.

«То есть, фактически, мы выйдет на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. И, начиная с 2013 года, реформа приступит к заключительному этапу, и люди почувствуют преимущество этой пенсионной реформы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер министр Украины министр социальной политики Сергей ТИГИПКО высказал надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года. Об этом он заявил 18 января на пресс-конференции в Днепропетровске.

„Я предусматриваю, что после общественных слушаний в ВР 16 февраля закон о пенсионной реформе будет обсужден народными депутатами. После этого будут приниматься предложения к проекту закона. Думаю, к середине марта, максимум – до конца марта, закон будет проголосован”, - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, людям не стоит беспокоиться, что какие-то решения будут приняты задним числом.

“Какие бы нормы не были прописаны, они начнут действовать после принятия закона Верховной Радой, подписания Президентом и со дня опубликования”, - сказал вице-премьер министр.

С.ТИГИПКО также считает, что относительно второго уровня пенсионной реформы должна быть прописана более четкая позиция: приняты “механизмы и законы, которые бы защитили деньги второго уровня от коррупции и разворовывания”.

Эта норма, по его словам, должна действовать с 2013 года. “До этого времени мы все успеем, в том числе, улучшить ситуацию с Госбюджетом”, - считает С.ТИГИПКО.

В то же время профсоюзы не поддерживают законопроект о введении пенсионной реформы. Об этом сообщил 13 января заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий ОСОВЫЙ.

2 февраля на своем заседании Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда принял решение предложить парламенту отклонить проект закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", поданный Кабинетом министров Украины.

Члены комитета мотивировали свое решение тем, что правительство не учло совместных наработок трех Сторон социального диалога и научных учреждений. В комитете констатируют, что комплекс предложенных в законопроекте мероприятий не решает проблемы финансовой стабилизации солидарной системы пенсионного страхования.

По инициативе НФПУ в 18 регионах Украины состоялось общественное обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством. По результатам слушаний участники приняли резолюцию, в которой выдвинули к правительству и Верховной Раде несколько требований. В частности, изъять из закона все статьи, связанные с повышением пенсионного возраста, а также немедленно взяться за разработку и реализацию государственных программ относительно повышения продолжительности жизни человека, увеличения зарплаты и внедрения трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

4 февраля в Киеве состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке альтернативной пенсионной реформы.