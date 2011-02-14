Правительство может отозвать законопроект о пенсионной реформе

Правительство Украины может отозвать законопроект о пенсионной реформе, если в ходе парламентских слушаний 16 февраля прозвучат веские аргументы для доработки документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Очень интересно на парламентских слушаниях послушать - то ли это будет оголтелая критика ради критики, ради пиара, в чем у нас, к сожалению, оппозиция преуспевает всегда, или это действительно будут какие-то серьезные альтернативные коррективы, к которым мы готовы прислушаться… Если такие конструктивные предложения прозвучат в ходе парламентских слушаний, то мы готовы отозвать этот законопроект, доработать и представить уже в другом виде. Если же не прозвучат, а в целом концепция законопроекта останется без изменений, то какой смысл отзывать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в случае, если веских аргументов за пересмотр концепции пенсионной реформы не прозвучит, то законопроект будет дорабатываться в Верховной Раде.

При этом премьер подчеркнул, что «нет смысла» оттягивать принятие законопроекта о пенсионной реформе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Кабинет министров подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года.

Вместе с тем, он не исключил, что к этому сроку проект закона может быть отозван из парламента для внесения изменений.

В свою очередь Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда предложил парламенту отклонить проект закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", поданный Кабинетом министров Украины. Соответствующее решение комитет принял на своем заседании 2 февраля.

Народные депутаты – члены комитета приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с предложением отклонить проект закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой взять под личный контроль выполнение плана действий правительства по проведению экономических реформ на 2010-2014 гг. "Благополучное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" в части проведения мероприятий, связанных с пенсионной реформой, а также внести предложения по кадровым изменениям в Министерстве социальной политики, в частности, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя министра социальной политики Василия НАДРАГИ.

Члены комитета мотивировали свое решение тем, что правительство не учло совместных наработок трех Сторон социального диалога и научных учреждений. В комитете констатируют, что комплекс предложенных в законопроекте мероприятий не решает проблемы финансовой стабилизации солидарной системы пенсионного страхования.

По инициативе НФПУ в 18 регионах Украины состоялось общественное обсуждение пенсионной реформы, предложенной правительством. По результатам слушаний участники приняли резолюцию, в которой выдвинули к правительству и Верховной Раде несколько требований. В частности, изъять из закона все статьи, связанные с повышением пенсионного возраста, а также немедленно взяться за разработку и реализацию государственных программ относительно повышения продолжительности жизни человека, увеличения зарплаты и внедрения трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

4 февраля в Киеве состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке альтернативной пенсионной реформы.