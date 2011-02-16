Соотношение пенсионеров и трудоспособного населения в Украине составляет 68% - Тигипко

В Украине соотношение пенсионеров и трудоспособного населения составляет 68%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний по вопросам реформирования пенсионной системы сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Надо быстро менять соотношение количества плательщиков в Пенсионный фонд и пенсионеров», - отметил он.

По его словам, в России данный показатель составляет 52,6%, в Польше – 41,6%, в Эстонии – 58,2%, в Австрии – 39,5%, во Франции – 35,9%.

Однако надо учитывать, что в понятие «трудоспособное население» входят самозанятые лица, работники, которые не имеют постоянной работы, безработные, сельское население, «которое работает и не платит взносы в пенсионную систему», отметил С.ТИГИПКО.

«Поэтому если мы возьмем постоянных налогоплательщиков и их соотношение к пенсионерам, тут мы имеем чрезвычайно угрожающий показатель, он составляет 95%. То есть у нас уже практически один работающий человек содержит одного пенсионера. Если мы смотрим на другие страны, то это три, минимум двое человек содержат одного пенсионера», - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, на конец 2010 года 65% украинских пенсионеров получали пенсии в размере ниже 1000 грн.

С.ТИГИПКО также напомнил, что доходы бюджета Пенсионного фонда на 2011 год предусмотрены в размере 187,3 млрд. грн., расходы – 201,4 млрд. грн., дефицит, если будут приняты все изменения, предложенные проектом пенсионной реформы, составит около 18 млрд. грн.

Кроме того, он считает, что сегодня необходимо усилить административную ответственность за нелегальные рабочие места, перераспределить пенсионные отчисления между работодателем и работником, переложив на последнего часть отчислений с зарплаты, урегулировать трудовое законодательство и ввести второй уровень пенсионной системы.