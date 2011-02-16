Королевская предложила семь принципов пенсионной реформы

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предложила 7 принципов, на которых должна базироваться пенсионная реформа.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Верховной Раде глава парламентского комитета отметила, что вся пенсионная реформа затевается ради экономии в 5 млрд. грн. При этом разрушительная экономическая политика правительства привела к тому, что только за два за последних месяца в стране появилось 150 тыс. новых безработных. «Только по этой причине поступления в Пенсионный фонд сократились на 1 млрд. грн. В то же время, создание 500 тыс. рабочих мест даст возможность увеличить отчисления в Пенсионный Фонд на сумму порядка 4 млрд. грн. в год», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, «вместо того, чтобы шокировать людей пенсионной реформой, правительству следовало бы заняться экономикой: стимулированием предпринимательства, созданием условий для конкуренции и свободного рынка. Именно такие меры приведут к созданию рабочих мест, соответственно, вырастут и отчисления в Пенсионный фонд».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, пенсионная реформа в интересах людей должна базироваться на 7 принципах. «Это - справедливый налог на зарплату, модернизация экономики и создание рабочих мест, справедливая пенсия: сколько заработал – столько и начислено пенсии, эффективное использование бюджетных средств на реформы, а не на проедание, новые стандарты социального обеспечения, европейское качество жизни. И последний принцип – «фактор бабушки», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что объем социальных отчислений в Украине – один из самых высоких в мире. Украинец платит в социальные фонды 43% зарплаты, в то время как житель США – 27%, ЕС – в среднем 19%. «Не удивительно, что в Украине около 120 млрд. грн. зарплат в год выдаются в конвертах. Выведение зарплаты из тени позволит увеличить поступления в пенсионный фонд на 42 млрд. грн., что почти в 2 раза превышает нынешний дефицит Пенсионного фонда», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады настаивает, что люди, получавшие среднюю зарплату, должны получать и среднюю пенсию: «Сегодня же мы имеем уравниловку - 55% пенсионеров получают пенсии, близкие к минимальной. Украине необходима система персональных накопительных счетов, которая будет гарантировать достойную старость, чтобы каждый знал - чем больше он зарабатывает, тем большую он будет получать пенсию».

По ее мнению, дефицит Пенсионного фонда должен покрываться не за счет малоимущих, а за счет бюджетной экономии. «Зачем повышать пенсионный возраст для женщин, чтобы сэкономить 500 млн. грн., и при этом на 400 млн. увеличивать расходы на содержание госорганов? - задала вопрос Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Необходимо не на словах, а на деле сократить расходы на содержание чиновников и депутатов, а также ликвидировать схемы разворовывания госбюджета».

Важнейшей составной частью пенсионной реформы Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает внедрение качественно новых стандартов социального обеспечения, пересмотр потребительской корзины, чтобы таким образом добиться реального улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности. «По продолжительности жизни Украина занимает 113 место в мире. Поэтому на повышение пенсионного возраста можно идти только после реформы здравоохранения. Уже сегодня людям старше 50 лет найти работу фактически невозможно. Это значит, что стране нужна система переквалификации и постоянного образования кадров, которая даст возможность людям быть конкурентным на рынке труда вплоть до достижения пенсионного возраста», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Комментируя «фактор бабушки», народный депутат отметила, что молодым семьям в Украине проблематично найти место в детском саду для своего ребенка. И далеко не каждый сегодня может воспользоваться услугами платной няни. «Поэтому, пока родители на работе, воспитанием детей занимаются бабушки. Повысив пенсионный возраст, правительство заставит бабушек искать работу. Прежде чем проводить такую реформу, необходимо восстановить в стране систему дошкольных учреждений, доступных для всех жителей Украины», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.