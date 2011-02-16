«БЮТ-Батькивщина» предложит изменить форму начисления пенсий

Фракция «БЮТ-Батькивщина» предлагает изменить порядок начисления пенсий и сделать его в зависимости от стажа и пенсионных взносов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила экс-министр труда и социальной политики, член партии «Батькивщина» Людмила ДЕНИСОВА.

По ее словам, сегодня в Украине есть «белые и черные пенсионеры», которые получают разный размер пенсий, хотя взносы в Пенсионный фонд платили одинаковые.

«Поэтому мы хотим, чтобы сегодня пенсия у нас начислялась всем гражданам одинаково по одному закону», - сказала она.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, сегодня насчитывается 30 законов, в соответствии с которыми назначаются пенсии Президенту, прокурорам, судьям и тому подобное.

«Мы хотим ввести единый порядок начисления пенсий в зависимости от стажа и взносов, которые были уплачены в Пенсионный фонд», - добавила она.

Экс-министр отметила, что все другие начисления «за какие-то заслуги» должны выплачиваться из государственного бюджета, и тем самым Пенсионный фонд избавиться от давление и выровняются пенсионные выплаты.