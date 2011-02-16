Тигипко рассказал, что изменят в пенсионной реформе
Правительство рассматривает возможность ограничить размеры пенсий для тех украинцев, которые уже являются пенсионерами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний по вопросам пенсионного реформирования сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.
По его словам, правительство в настоящее время рассматривает возможность внесения данных изменений в проект пенсионной реформы, находящийся в парламенте.
В частности, в проекте закона о пенсионной реформе зафиксировано ограничение максимальных пенсий на уровне 12 минимальных пенсий. Эта норма не касается тех пенсионеров, которые на сегодня уже получают пенсию. «То, что мы говорили о статье 2 Конституции, многие люди говорили: «Почитайте статью 24, там, где равные возможности у всех украинцев должны быть». Поэтому я считаю, что такое предложение для Кабинета министров мы бы восприняли. Более того, мы считаем, что максимальный размер пенсий не должен превышать 10 минимальных пенсий по Украине», - отметил С.ТИГИПКО.
Он также заявил о том, что необходимо ввести более «мягкую» выслугу для военных. В частности, в проекте пенсионной реформы предусматривалось увеличение выслуги с 20 до 25 лет в течение 5 лет. На сегодня правительство, говорит С.ТИГИПКО, считает необходимым увеличить срок введения данной нормы с 5 до 10 лет. «Необходимо сделать это в течение 10 лет – 6 месяцев в год», - подчеркнул он. То же самое касается мужчин-госслужащих.
Он также напомнил, что второй уровень пенсионной системы может быть введен с 1 января 2013 года.