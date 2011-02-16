Всемирный банк поддерживает предложенный Кабмином проект пенсионной реформы

Всемирный банк (ВБ) поддерживает предложенный правительством законопроект о реформировании пенсионной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний, посвященных обсуждению проекта пенсионной реформы, заявил директор ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Я бы хотел вкратце объяснить, почему мы в Мировом банке поддерживаем меры, предложенные правительством в законопроекте №7455…» - сказал он.

По словам М.РАЙЗЕРА, доля расходов на пенсионное обеспечение в Украине самая высокая в мире – 18% ВВП по итогам 2010 года.

«Украина также имеет самый высокий в Европе процент отчислений в Пенсионный фонд (ПФ), который достигает 35% совокупной заработной платы. Несмотря на это, в 2010 году бюджетные трансферты в ПФ составили 7% ВВП», - отметил он. И подчеркнул, что в случае, если не будут приняты соответствующие решения, ситуация будет только ухудшаться.

Пенсионная система Украины в нынешнем состоянии является финансово нежизнеспособной, считает директор ВБ в Украине, Беларуси и Молдове. В то же время сокращение размера пенсий не решит проблему, как и повышение процента пенсионных отчислений.