Средняя зарплата в Польше выросла на 5%

Варшава. В Польше средняя заработная плата в секторе предприятий в январе текущего года выросла на 5% по сравнению с январем 2010 года – до 3,4 тыс. злотых (1 долл. – 2,9 злотого).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Польши (GUS).

Согласно сообщению, в месячном выражении зарплата снизилась на 11,9%.

Аналитики прогнозировали рост зарплаты в годовом выражении на 5,4% и падение в месячном – на 11,4%.

В GUS также сообщили, что трудоустройство в секторе предприятий в январе т.г. выросло на 3,8% в годовом выражении и на 2,3% в месячном выражении – до 5,5 млн. человек, тогда как

пналитики прогнозировали 2,6% и 1% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года в секторе предприятий в Польше зарплата составила 3,85 тыс. злотых, что более чем на 5% превышает аналогичный показатель за декабрь 2009 года и на 9% больше, чем в ноябре 2010 года.

Средняя зарплата в Польше в 2010 году составила 3,2 тыс. злотых, что на 1,5% выше показателя за 2009 год.