Кабмин предлагает до 2016 года начислять пенсию с учетом зарплат до 2000 года

Правительство Украины предлагает начислять пенсию с учетом зарплат до 2000 года до 1 января 2016 года.

Такое предложение озвучил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, выступая сегодня во время парламентских слушаний «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

Согласно сообщению, данное предложение поступило в рамках общественного обсуждения пенсионной реформы и правительство намерено внести его в проект закона о реформировании пенсионного системы.

«Мы предлагаем позволить до 1 января 2016 года избирать по желанию заработную плату до 2000 года для назначения пенсии», – сообщил С.ТИГИПКО.

Однако, по его словам, в этой сфере на сегодняшний день много злоупотреблений, поэтому следует как можно быстрее переходить к персонифицированным счетам в пенсионной системе.