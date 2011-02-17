Власть должна научиться экономить на себе, чтобы появились деньги на пенсии - Вязивский

Власть должна в первую очередь научиться экономить на себе, чтобы появились деньги на пенсии.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда, член политсовета «Нашей Украины» Владимир ВЯЗИВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина».

«Что вы рассказываете, что нет средств? Красть меньше надо!», – сказал он во время парламентских слушаний на тему: «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования».

По словам В.ВЯЗИВСКОГО, при проведении пенсионной реформы власть должна максимально учитывать интересы граждан и не забывать о социальной справедливости

Депутат отметил, что «Наша Украина» выступает против намерений правительства Николая АЗАРОВА провести пенсионное реформирование точечным латанием бюджета Пенсионного фонда, прикрываясь требованиями МВФ. «Если представители Всемирного банка хотят вернуть средства, вложенные в Украину, то не надо подталкивать власть к решениям, которые могут привести к революции», - заметил он.

«Правительственный законопроект относительно реформирования пенсионной системы заставил заговорить каждого украинца. Но в итоге ни работники, ни работодатели, ни сама власть не нуждаются в таком законе. Это было озвучено на заседании парламентского комитета социальной политики и труда, которое проходило недавно. Именно тогда было принято решение отклонить данный закон», - отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

По его словам, данный закон ничего не улучшит в будущем, поскольку власть хочет спихнуть весь груз ответственности за преодоление дефицита Пенсионного фонда на наименее защищенные слои населения. В то же время успешное реформирование пенсионной системы требует создания соответствующих экономических предпосылок.

При этом депутат обратил внимание на проблемы оффшорных зон, через которые из страны вымываются миллиардные средства, а также на отсутствие в Украине декларации о расходах высокопоставленных должностных лиц.

«Чиновникам высшего пошиба следует отказаться от заоблачных пенсий, а не просить поддержки у народа для принятия этого и подобных антисоциальных законов», - заявил «нашеукраинец».