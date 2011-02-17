ВР отменила закон о сохранении оздоровительных учреждений

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый Закон "О сохранении оздоровительных учреждений, находящихся в государственной и коммунальной собственности".

Как передает корреспондент УНИАН, принятый 21 декабря 2010 года закон Президент ветировал. Глава государства указал, что законом предусматривается запретить органам исполнительной власти и органам местного самоуправления принимать решение о перепрофилировании (изменения основного вида экономической деятельности), отчуждения, ликвидации, передачи в залог (ипотеку) оздоровительных учреждений, находящихся в государственной и коммунальной собственности, а также принимать решение об их слиянии, присоединении, делении, преобразовании, выделении, передаче в аренду и внесении залога как взноса в совместную деятельность для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом населения.

При этом такой запрет будет касаться учреждений здравоохранения, находящихся в государственной и коммунальной собственности, основным видом деятельности которых является осуществление комплекса мероприятий социального, медицинского, профилактического, лечебного, гигиенического, спортивного, реабилитационного и воспитательного характера, направленных на улучшение и укрепление физического и психического состояния здоровья населения.

Президент заметил, что такой подход к обеспечению сохранения оздоровительных учреждений, находящихся в государственной и коммунальной собственности, противоречит Конституции Украины и не гарантирует достижения провозглашенной цели – обеспечения надлежащих условий для оздоровления и отдыха населения.

Глава государства предложил отклонить данный закон, однако за это предложение проголосовали 220 из 411 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Верховная Рада также не поддержала предложение о преодолении вето. За проголосовали 16 из 411 депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Таким образом, закон считается автоматически отклоненным.