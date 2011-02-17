ВР планирует увеличить помощь при рождении ребенка. Законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно выплаты помощи при рождении ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовал 351 народный депутат из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что помощь при рождении ребенка насчитывается исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка будет оказываться в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка (24 тыс. 480 грн.); кратной 60 размерам прожиточного минимума, – на второго ребенка (48 тыс. 860 грн.); кратной 120 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого последующего ребенка (97 тыс. 920 грн.).

Выплата помощи осуществляется единоразово в десятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении последующих 24 месяцев, на второго ребенка – 48 месяцев, на третьего и каждого последующего ребенка – 72 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля 2011 года.