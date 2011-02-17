ВР расширила группы депрессивных территорий

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О стимулировании развития регионов» относительно расширения групп территорий, которые признаются депрессивными, и предоставления им такого статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 323 народных депутата из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что депрессивными признаются отдельные населенные пункты, на территории которых расположены закрытые с 1996 года угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, но не были завершены в полном объеме мероприятия по решению социально-экономических и экологических вопросов, предусмотренных соответствующими проектами ликвидации.