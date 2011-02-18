ФПУ угрожает Кабмину массовыми акциями протеста

Федерация профсоюзов Украины обещает начать массовые акции протеста во всех регионах Украины, если правительство не отзовет из парламента законопроект №7455 «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Об этом говорится в обращении ФПУ в Кабинет Министров Украины относительно правительственного проекта пенсионной реформы, текст которого передан УНИАН.

В частности, ФПУ отмечает, что предлагаемая правительством пенсионная реформа вызвала «бурную негативную реакцию в обществе, массовые коллективные обращения, заявления, письма, телеграммы».

Федерация отмечает, что Министерство социальной политики не смогло организовать надлежащее общественное обсуждение проекта пенсионной реформы, ограничившись инструктивными встречами преимущественно со служащими государственных и коммунальных учреждений.

В то же время ФПУ провела общественное обсуждение в регионах Украины с участием профсоюзных, ветеранских, женских и других организаций, представителей трудовых коллективов. Участники слушаний дали резко негативную оценку проекту, особенно предложениям о повышении пенсионного возраста женщинам, увеличение на 10 лет нормативного стажа для назначения пенсий, говорится в обращении.

ФПУ отмечает, что Всеукраинское собрание представителей профсоюзных организаций 31 января выразили категорическое возражение против проекта как такого, который направлен на снижение социальных гарантий, ограничение законных прав миллионов пенсионеров, прежде всего – с самыми низкими пенсиями.

Профсоюзы потребовали от правительства отозвать законопроект из парламента и доработать вместе с социальными партнерами. Свою готовность к сотрудничеству выразили также работодатели во время обсуждения проекта реформы Национальным трехсторонним социально-экономическим советом.

Как сказано в обращении, «почти во всех регионах участники требовали немедленных массовых протестных акций в городе Киеве и областях. Федерация профсоюзов Украины, в надежде на то, что правительством будут учтены острота проблемы и общественное мнение, воздержалась от принятия такого решения до парламентских слушаний по этому вопросу».

Парламентские слушания «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования» прошли 16 февраля этого года. Практически все участники слушания от профсоюзов, общественных организаций, политических партий, за исключением представителей правительства и международных финансовых организаций, поддержали позицию ФПУ, высказались за неприемлемость в таком виде и отзыв из парламента законопроекта №7455 «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» и его доработке.

«Учитывая полное неприятие правительственного проекта реформы обществом, Федерация профсоюзов Украины призывает КМУ с пониманием оценить результаты обсуждения проекта и обострение протестных настроений в обществе, отозвать проект Закона Украины №7455 из Верховной Рады Украины и организовать подготовку сбалансированной пенсионной реформы вместе с профессиональными союзами и работодателями.

«В случае игнорирования правительством мнения подавляющего большинства украинского общества Федерация профсоюзов Украины будет вынуждена начать массовые акции протеста во всех регионах Украины в защиту пенсионных прав граждан Украины», - отмечает Президиум Федерации профсоюзов Украины.