Правительство изменило размеры и механизм соцпомощи малообеспеченным семьям

Кабинет министров Украины изменил размеры и механизм назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 16 февраля 2011 года №114, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Данным документом вносятся изменения в порядок назначения и выплаты соцпомощи малообеспеченным семьям, утвержденный постановлением Кабмина от 24 февраля 2003 года №250.

В частности, увеличивается размер соцпомощи (в том числе максимальный) на каждого ребенка от 3 до 13 лет в 2011 году на 60 грн., в 2012-м – на 120 грн., в 2013-м – на 180 грн., в 2014-м – на 250 грн., а на каждого ребенка от 13 до 18 лет увеличивается в 2011 году на 100 грн., в 2012-м – на 230 грн., в 2013-м – на 360 грн., в 2014-м – на 500 грн.

Согласно порядку назначения и выплаты соцпомощи малообеспеченным семьям, размер помощи определяется как разницы между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным доходом, но не может превышать 75% прожиточного минимума семьи. Для каждого ребенка, который является членом малообеспеченной семьи, уровень обеспечения прожиточным минимумом увеличивается на 10%, а для каждого ребенка, который содержится матерью (отцом, усыновителем), которая не состоит в браке, и для каждого ребенка, у которого один или оба родителя являются инвалидами первой или второй группы, - на 20%.

Справка УНИАН. Согласно закону о Государственном бюджете на 2011 год, с 1 января 2011 года прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 894 грн., с 1 апреля – 911 грн., с 1 октября – 934 грн., с 1 декабря – 953 грн. Для тех, кто относится к основным социально-демографическим группам населения, установлены такие уровни прожиточного минимума: для детей до 6 лет с 1 января – 816 грн., с 1 апреля – 832 грн., с 1 октября – 853 грн., с 1 декабря – 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет с 1 января – 977 грн., с 1 апреля – 997 грн., с 1 октября – 1022 грн., с 1 декабря – 1042 грн.; для трудоспособных лиц с 1 января – 941 грн., с 1 апреля – 960 грн., с 1 октября – 985 грн., с 1 декабря – 1004 грн.; для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января – 750 грн., с 1 апреля – 764 грн., с 1 октября – 784 грн., с 1 декабря – 800 грн.