СКМ – победитель конкурса корпоративного волонтерства

Фонд Восточная Европа и сеть Глобального договора ООН в Украине объявили результаты национального этапа престижного конкурса корпоративного волонтерства, в котором принимают участие представители 22-х европейских стран. Проект Компании СКМ FormulaS был признан победителем в одной из четырех номинаций.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании СКМ.

Согласно сообщению, в рамках Европейского года волонтерства Фонд Восточная Европа при партнерстве с сетью Глобального договора ООН в Украине провели национальный этап Европейского конкурса волонтерских программ. Цель конкурса - отметить компании, в которых разработаны и активно внедряются волонтерские программы, направленные на трудоустройство и успешное развитие карьеры.

В одной из четырех номинаций конкурса победу одержала Компания СКМ с образовательным проектом FormulaS, который реализовывается в рамках программы социального инвестирования «Современное образование». Данный проект предполагает проведение топ-менеджерами Группы СКМ мастер-классов качественно нового уровня для украинских студентов.

Победители конкурса в разных номинациях были приглашены на III Международную конференцию Украинского форума благотворителей «Волонтерство – путь к благотворительности для каждого». Участники конференции обсуждали волонтерство как социальный капитал общества, его социальные и экономические составляющие, говорили о современных проблемах развития инфраструктуры волонтерства в Украине, дискутировали о роли высших учебных заведений, бизнеса, религиозных организаций в развитии волонтерского движения в Украине.

СправкаУНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату Ахметову.