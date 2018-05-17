Пенсионная реформа: главное – «пропихнуть»...

“Мы дошли до предела, когда дальше тянуть нельзя. Альтернативы пенсионной реформе нет” – так при каждом удобном случае аргументирует необходимость правительственной «перестройки» пенсионной системы. Об этом он заявил и во время парламентских слушаний, посвященных пенсионной реформе, которые состоялись 16 февраля с.г. Однако успех кампании зависит от четкой последовательности и взвешенности принятия решений, что должно быть обосновано экономическими реалиями, и спешка тут не помощник, как и общие лозунги “Легализируем зарплаты!”, “Ограничим максимальные пенсии!” и т.д. Нам презентуют второй уровень накопительной системы, которая якобы обеспечит безбедную старость, причем в отсутствие анализа ситуации на рынке труда и урегулирования трудового законодательства, нам повышают планку пенсионного возраста, совершенно забыв обеспечить правом не быть в почтенном возрасте уволенным за два-три года до выхода на заслуженный отдых, нас уверяют, что главное – реализовать, а потом всегда можно будет подправить, но практика свидетельствует – такая «забота» всегда оборачивается новыми трудностями. И в нашем пессимизме тоже виновата власть, подводившая неоднократно и самым жестким образом. Поэтому, может, ей следует не с наскока, а основательно разобраться, что же на самом деле представляет собой их пенсионная инициатива…

Реформаторская логика: сначала введем, потом…

Реформаторские идеи правительства в отношении пенсионной системы, которые внутри Украины вызывают бурный протест, получили полную поддержку со стороны международных институтов. К примеру, МВФ, который является «основоположником» всех преобразований в Украине, это ведь его условие – утром реформы, вечером – транш. Да и кто же будет «спасать» от дефолта миллиардными суммами «на шару». Вот у кого нужно учиться «строить» должников.

Считает обязательной пенсионную реформу и Всемирный банк. Пояснил позицию этого фининститута на упомянутых слушаниях в ВР. Аргументы следующие - доля расходов на пенсионное обеспечение в Украине самая высокая в мире – 18% ВВП по итогам 2010 года. «Украина также имеет самый высокий в Европе процент отчислений в Пенсионный фонд (ПФ), который достигает 35% совокупной заработной платы. Несмотря на это, в 2010 году бюджетные трансферты в ПФ составили 7% ВВП», - отметил он. И подчеркнул, что в случае, если не будут приняты соответствующие решения, ситуация будет только ухудшаться.

Пенсионная система Украины в нынешнем состоянии является финансово нежизнеспособной, считает директор ВБ в Украине, Беларуси и Молдове. В то же время, по его мнению, сокращение размера пенсий не решит проблему, как и повышение процента пенсионных отчислений.

По его словам, введение второго уровня пенсионной системы, в пределах которого работающие платят взносы на персональные накопительные счета и из них в дальнейшем получают пенсию пропорционально сделанным взносам, создаст стимулы для более честной отчетности о зарплатах и улучшит дисциплину уплаты взносов. Это может стать реальностью, но только при условиях, что плательщики взносов будут уверены в том, что их накоплениям ничего не угрожает и они инвестированы должным образом. Это, в свою очередь, требует создания надлежащих институционных предпосылок и функционирующих рынков капитала.

В то же время, отметил М.Райзер, опыт внедрения многоуровневых пенсионных систем в мире свидетельствует о существовании значительных рисков. «Впрочем, какой бы ни была перспектива следующего этапа пенсионной реформы, без первых шагов, направленных на сбалансирование бюджета Пенсионного фонда, ни одна реформа не может быть успешной», - сказал он.

Все вроде бы верно, если бы не одно но. Повышение фискального давления, с учетом принятия нового Налогового кодекса, провоцирует уход бизнеса в тень. А это означает рост объема зарплат в конвертах. Поэтому вполне логично, если бы все начинания в пенсионной сфере отталкивались от законодательного урегулирования трудовых отношений и рынка труда в целом.

По данным Конфедерации работодателей Украины (КРУ), на сегодня от 5 до 7 млн. украинцев заняты в "тени", из-за чего несет дополнительную нагрузку Пенсионный фонд - если размер пенсии таких граждан ниже минимального, то ПФ покрывает разницу. Кстати, во время парламентских слушаний С.Тигипко отметил, что правительство намерено переложить такие нехарактерные для ПФ выплаты на плечи еще платежеспособного бюджета. Однако, с учетом миллиардного дотирования ПФ, данная мера не является решающим фактором. Да и бюджет, который влечет нищенское существование, вряд ли сможет осилить такую статью расходов. Получается, вместо того, чтобы побороть теневые схемы и таким образом снизить нагрузку на фонд оплаты труда, Кабмин пошел путем реформирования последствий, а не причин. Причем, по мнению правительства, принимаемые им меры сократят дефицит бюджета ПФ уже в этом году. А профсоюзы считают, что заложенные в реформе механизмы не базируются на оценках экономического эффекта от их реализации.

С другой стороны, вывести экономику из тени, что будет способствовать наполнению бюджета ПФ – длительный и непростой процесс, а усиление фискального давления, за что «большой поклон» новому Налоговому кодексу, не очень-то поможет в этом.

Исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко считает, что перед тем, как реализовывать пенсионную реформу, необходимо урегулировать трудовое законодательство, о чем не первый год говорят и профсоюзы. На сегодня долгоиграющее обсуждение проекта Трудового кодекса не привело к единому мнению стороны социального диалога. Между тем, С.Тигипко признает, что действительно пора “браться” за трудовое законодательство. Причем и в этом вопросе «грандиозные» планы - легализацию зарплат, принятие Трудового кодекса и пенсионную реформу нужно проводить одновременно. Стоит отметить, что С.Тигипко уже заявлял о том, что до конца марта в парламент будут внесены проекты соответствующих законов.

Перешли в разряд ультиматумов…

Несколько слов о цене пенсионного вопроса. Как отметил, проект пенсионной реформы, который на сегодня проходит общественное обсуждение, направлен на решение проблем в сфере пенсионного обеспечения за счет самих пенсионеров и трудящихся, кроме того, он не решает наболевшие вопросы, консервируя существующую на сегодня несправедливость. В качестве примера он привел тот факт, что в проекте реформы предложено выплачивать работникам бюджетной сферы при выходе на пенсию помощь в размере 10 прожиточных минимумов. По мнению Г.Осового, зарплата и стаж должны быть определяющими факторами в трудовой деятельности, а не одноразовые выплаты.

Он также считает, что должны быть ликвидированы все льготы для чиновников. То есть, должны быть аннулированы 23 закона, регулирующие специальные пенсии для отдельных категорий работников, надбавки к пенсиям должны определяться исключительно за особые заслуги перед государством. “Должна быть одна формула – стаж, заработок и плюс можно назвать стипендии за отдельные заслуги, разные формы доплат…», - отметил Г.Осовый.

Не похоже, чтобы профсоюзная мысль была услышана, поскольку С.Тигипко уже заявлял, что обратного действия закон не имеет, и с уже выплачиваемыми пенсиями сделать ничего не возможно, а в отношении уходящих на пенсию в будущем работа по сокращению льгот не является привлекательной для специалистов.

Тут стоит отметить еще одну идею правительства, которая впервые прозвучала на парламентских слушаниях - рассмотреть возможность ограничения максимальных пенсий для нынешних пенсионеров. Может это и верно, но ранее С.Тигипко акцентировал - нормы реформы не будут касаться уже находящихся на пенсии. Этот пример приводится не в пользу «льготников», а в качестве намека – говорят одно, а делают…

На счет говорят – представители власти заявляли, что если сейчас не провести пенсионную реформу, то неизвестно, будут ли обеспечены пенсиями будущие поколения. Так вот, ультиматумы такого рода являются признаком непрофессионализма, и если в верхах находятся «специалисты», благодаря работе которых страна будет доведена до такого состояния, то «главнокомандующим» пора призадуматься…

И еще на счет ультиматума. Нельзя забывать народную мудрость - «как аукнется, так и откликнется». Федерация профсоюзов Украины обещает начать массовые акции протеста во всех регионах Украины, если правительство не отзовет из парламента законопроект о пенсионной реформе. Об этом говорится в обращении ФПУ в Кабинет Министров.

В частности, ФПУ отмечает, что предлагаемая правительством пенсионная реформа вызвала «бурную негативную реакцию в обществе, массовые коллективные обращения, заявления, письма, телеграммы».

Федерация отмечает, что Министерство социальной политики не смогло организовать надлежащее общественное обсуждение проекта пенсионной реформы, ограничившись инструктивными встречами преимущественно со служащими государственных и коммунальных учреждений.

Кроме того, Всеукраинское собрание представителей профсоюзных организаций 31 января с.г. выразили категорическое возражение против проекта как такого, который направлен на снижение социальных гарантий, ограничение законных прав миллионов пенсионеров, прежде всего – с самыми низкими пенсиями.

Практически все участники парламентских слушаний от профсоюзов, общественных организаций, политических партий, за исключением представителей правительства и международных финансовых организаций, поддержали позицию ФПУ, высказались за неприемлемость в таком виде и отзыв из парламента законопроекта и его доработке.

«В случае игнорирования правительством мнения подавляющего большинства украинского общества Федерация профсоюзов Украины будет вынуждена начать массовые акции протеста во всех регионах Украины в защиту пенсионных прав граждан Украины», - отмечает Президиум Федерации профсоюзов Украины.

Перерастет ли "перезимовавший" под снегом Налоговый Майдан в Майдан Пенсионный - увидим уже по весне. Правда, хотелось бы, чтобы организаторы пенсионного Майдана (в случае его появления), не повторили ошибки Майдана Налогового. В том числе, разрешив навешать себе на уши лапши о "принятии с последующими конструктивными изменениями" и "ветировании Президентом как панацее от разных нехороших деятелей и их происков"...

Юлия Главацкая (УНИАН)