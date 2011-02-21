Тигипко предлагает "народную приватизацию"

Средства второго уровня пенсионной системы можно направить на "народную приватизацию".

Такое предложение высказал вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, выступая 18 февраля в эфире Шустер-Live, сообщается на официальном сайте правительства.

Относительно стратегических и стабильных предприятий, считает С.ТИГИПКО, можно рассматривать вопрос о вложении в них средств накопительного уровня пенсионной системы. "Есть стратегические предприятия, которые достаточно эффективные, стабильные, приносят нормальную прибыль. Вот с ними можно проводить то, что в России называется "народная приватизация", - считает он.

Правительственный чиновник объяснил, что, к примеру, 25% акций таких предприятий, как "Укрэксимбанк" или "Ощадбанк", можно предложить участникам второго уровня системы пенсионного обеспечения. "Это увеличит капитализацию банков, а пенсионеры будут владеть очень хорошим активом, который в перспективе будет только дорожать", - отметил С.ТИГИПКО.