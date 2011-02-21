Литвин: реформирование пенсионной системы проводится слишком поздно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что реформирование пенсионной системы в Украине проводится слишком поздно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Емильчинском районе Житомирской области.

При этом В.ЛИТВИН призвал политиков прекратить дискуссии вокруг проведения пенсионной реформы.

«Еще один вопрос – проблема пенсионной реформы. Уже на эту тему говорено-переговорено. Вы прекрасно понимаете, что если только говорить, и никаких решений не принимать, то после Пенсионного фонда банкротом будет все государство», - отметил он.

В.ЛИТВИН привел статистические данные, согласно которым на Житомирщине из 1 млн. 280 тыс. населения 450 тысяч - пенсионеры и 250 тысяч – дети. «И остаются те, кто не работает, или есть скрытая безработица. Что делать власти, как выплачивать пенсии, если зарплата в регионе ниже, чем средняя по государству?», - спросил В.ЛИТВИН.

Он также заметил, что проблема безработицы очень актуальна для Житомирщины. «Мы должны каждого человека спросить – как он живет и в чем он нуждается, и что должно делать государство, а не просто превращать всю страну в один большой центр занятости», - отметил В.ЛИТВИН.

«Потому что у нас выходит так – чем больше сельскохозяйственный район или область, тем больше стоит людей на учете в центрах занятости, вместо того, чтобы спокойно жить и работать», - отметил председатель ВР.

Выступая в Емильчинской райгосадминистрации перед активом района, В.ЛИТВИН сообщил, что побывал сегодня в Емильчинской гимназии, которая при его содействии была реконструирована три года назад (на реконструкцию гимназии было выделено 2,5 млн. грн. государственных средств – УНИАН).

Также В.ЛИТВИН посетил сегодня Емильчинское районное территориально-медицинское объединение, которому подарил электрокардиограф и поздравил рожениц с рождением малышей.